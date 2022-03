Nell'ultimo match del Napoli contro l'Udinese, Di Lorenzo è stato costretto a fermarsi a causa di un infortunio al ginocchio. Il terzino ex Empoli avrebbe dovuto giocare con la Nazionale italiana i delicati play-off in vista dei Mondiali. Così non sarà, gli esami hanno evidenziato una distorsione, confermata dalla nuova visita di questa mattina. Ecco il comunicato della SSC Napoli:



IL COMUNICATO - Nella mattinata, Giovanni Di Lorenzo si è sottoposto alla visita specialistica con il Prof Mariani presso la clinica Villa Stuart. Il controllo ha confermato la diagnosi effettuata in precedenza in Nazionale di una distorsione di secondo grado del ginocchio destro da trattare in maniera conservativa. Il calciatore inizierà subito l’iter riabilitativo.



IL RIENTRO - Di Lorenzo, così, in totale dovrà restare fuori 3-4 settimane. Salterà sicuramente gli impegni contro Atalanta e Fiorentina. Il Napoli spera di ritrovarlo per la gara contro la Roma, in programma lunedì 18 aprile allo Stadio Maradona di Fuorigrotta.