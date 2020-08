Tra otto giorni avrà inizio la stagione 2020/21 del. Ancora da capire chi sarà presente e chi no al ritiro di Castel di Sangro, dato che la prossima potrebbe essere una settimana davvero molto calda in quanto ad acquisti e cessioni. Su tutte c'è quella di, attorno al quale ruota gran parte del mercato del Napoli. I dettagli dell'operazione sono tutti da definire, ma la trattativa c'è e non si è mai spenta del tutto. Ilnonostante abbia già acquistatoper quasi 50 milioni, ha bisogno di un altra certezza per la difesa. Così c'è lo stessoper rinforzare un reparto che quest'anno ha mostrato qualche sbavatura di troppo (come visto ieri contro il Lione).- Una base d'intesa traagente di, e ilsembra essere stata già trovata. Ingaggio da circadi euro più bonus per il giocatore fino al 2024. C'è però da trovare l'accordo con il Napoli, che al momento rappresenta l'ostacolo più grande. La cifra di partenza da parte diI Citizens, però, non sono disposti ad investire così tanto. Così nelle ultime settimane i due club si erano un po' allontanati, ma ecco gli inglesi pronti per tornare alla carica. Dall'Inghilterra trapelano informazioni riguardoStarà al Napoli andare incontro alle richieste degli inglesi: la settimana prossima potrebbe già essere quella decisiva.- Come potrebbe essere decisiva per la cessione di, la settimana prossima dovrebbe esserlo anche per l'arrivo diin maglia azzurra. Ilha già virtualmente bloccato, si aspetta solo l'uscita di un difensore (quasi sicuramente lo stesso). Ma presto dovrebbe sbloccarsi tutto, conche è pronto per versare nelle casse delper il difensore brasiliano. Ora però il Napoli deve sbrigarsi, dato che sia il Lille che Gabriel non aspetteranno a lungo. Il giocatore ha già un accordo anche coned, mentre ilha l'intesa con i Gunners su una base di 28 milioni di euro (tra cartellino e bonus). La priorità resta il, c'è già una base solida. Ma, come detto, servirà sbrigarsi.