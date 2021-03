Il rapporto tra Gattuso e il Napoli oramai si è incrinato. Il tecnico calabrese a fine stagione dirà addio alla panchina azzurra, a prescindere dai risultati raggiunti. Così De Laurentiis è alla ricerca di un sostituto, un allenatore che possa dar vita ad un nuovo ciclo.



Sono circolati tanti nomi nell'ultimo periodo, ultimo dei quali Simone Inzaghi, in scadenza con la Lazio. Occhio però al fratello, Filippo Inzaghi, che è stato protagonista nella risalita del Benevento in Serie A e quest'anno sta mostrando cose interessanti. Stando a quanto riporta Radio Kiss Kiss Napoli pare che a De Laurentiis interessi e non poco proprio Pippo Inzaghi.