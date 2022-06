Il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis incontrerà presto quello dell'Udinese, Pozzo, per chiudere il colpo Deulofeu. La distanza è minima per il sì finale dello spagnolo e muovendosi in prima persona De Laurentiis vuole spingere i friulani al sì con un rilancio da 18 milioni di euro contro i 25 richiesti finora.