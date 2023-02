Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, è sempre alla ricerca di occasioni che potrebbe offrire il mercato. Come lo potrebbe essere Mahmoud Dahoud, centrocampista classe '96 del Borussia Dortmund.



Quest'anno è stato fuori per tutta la stagione causa infortunio, rimediato lo scorso 20 agosto contro il Werder Brema. È rientrato da poco però il suo futuro non sarà ancora legato al Borussia Dortmund. Non ci sarà, infatti, il rinnovo con il club tedesco e Dahoud a fine stagione andrà via a parametro zero. Stando a quanto riporta il portale tedesco Ruhr Nachrichten tra i club interessati ci sarebbe il Napoli, alla ricerca di un centrocampista per la prossima estate. Da battere la concorrenza di Milan e Leicester.