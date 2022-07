Paulo Dybala è attualmente svincolato ma il Napoli si sta muovendo per regalare un colpo ad effetto ai tifosi azzurri. Proprio l'ex Juve rappresenterebbe un colpo per riaccendere l'entusiasmo della piazza.



I contatti tra Napoli e Dybala continuano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, c'è stata una telefonata da parte di Spalletti, per far capire all'argentino come la scelta sarebbe importante. Dybala sembra attratto dalla possibilità di giocare in uno stadio unico per gli argentini e restare nel palcoscenico della Champions.