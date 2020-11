Nell'ultima sessione di calciomercato il Napoli ha messo a segno un colpo importante. Si tratta di Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista ex Milan ha avuto un grande impatto sul 4-2-3-1 di Gattuso ed è diventato un elemento fondamentale per il tecnico calabrese.



Bakayoko però è a Napoli tramite un prestito secco senza né diritto né obbligo di riscatto. Il Napoli però sta pensando concretamente di tenerlo in azzurro anche la prossima stagione. De Laurentiis non ha un accordo scritto con il Chelsea, però un gentlemen's agreement che prevede la possibilità di riscattare il giocatore mettendo sul piatto 18 milioni di euro. Il primo step adesso è il rinnovo di Gattuso fino al 2023. Dopodiché il Napoli accelererà per confermare per i prossimi anni Bakayoko, molto stimato dallo stesso allenatore azzurro. Lo riporta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport.