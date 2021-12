Il Napoli sonda il mercato estero alla ricerca di rinforzi per gennaio, specialmente in difesa sulla fascia sinistra. Il nome nuovo, secondo il portale Il Pallone Gonfiato, è quello del difensore turco classe 1995 del Besiktas Umut Meras, così come confermato dal procuratore del giocatore: "Il Napoli ha un interesse per lui, la scorsa settimana ero in contatto con il club e ne abbiamo parlato".