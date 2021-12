Il Napoli rischia di perdere Kalidou Koulibaly per 2 mesi, di cui 30 per infortunio e altri 30 per la Coppa d'Africa se dovesse arrivare fino in fondo. Per questo il club azzurro si sta muovendo sul mercato alla ricerca di un rinforzo in vista di gennaio e ha messo nel mirino Federico Gatti, che tanto bene sta facendo a Frosinone e su cui c'è anche l'interesse della Juventus.