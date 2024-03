Napoli, occhi sui gioielli del Feyenoord: non solo Gimenez

Federico Russo

Durante gli ultimi anni il Napoli ha abituato ad un modello di sostenibilità economica accompagnata da una continuità di risultati sportivi, raggiungendo l’apice nella passata stagione con la vittoria del tricolore. La burrascosa annata attuale lascia intendere però che in estate ci saranno notevoli cambiamenti soprattutto sul piano della rosa a disposizione del prossimo tecnico, anch’esso un rebus. La costruzione delle stesse rose dei partenopei è stata spesso contraddistinta dalla ricerca e dall’acquisto di giovani talenti dal grande potenziale, permettendogli una crescita imperiosa sotto il Vesuvio per poi portarli alla ribalta in Italia e in Europa. Kim Osimhen, Kvaratskhelia sono solamente gli ultimi esempi. Anche in estate si dovrebbe andare in questa direzione; infatti secondo quando riporta la Gazzetta dello Sport il club azzurro avrebbe messo nel mirino diversi giocatori del Feyenoord di Arne Slot, uno per ruolo: Santiago Gimenez, David Hancko e Quinten Timber.



CENTROCAMPO - Quinten Timber è un centrocampista olandese classe 2001 molto duttile dal momento che può interpretare diversi ruoli in mediana e anche il trequartista. Spesso ha avuto qualche problema fisico di troppo, ma quest’anno ha trovato continuità anche sul piano fisico oltre che del rendimento, che gli ha permesso di fare l’atteso salto di qualità. Lo attestano anche i suoi numeri in stagione: 6 reti e 6 assist in 25 presenze in Eredivisie. La linea mediana sarà probabilmente quella che subirà più variazioni: dall'addio di Zielinski alla suggestione Lobotka-Barcellona fino al rientro dei calciatori dai prestiti. Oltre alla situazione dei giocatori attualmente in prestito al Napoli, che andrà valutata.



RITORNO IN A - Non lo ricorderanno in molti ma per David Hancko(classe 1997) potrebbe configurarsi un ritorno nel campionato italiano in caso venisse acquistato dal Napoli, dal momento che ha vestito la maglia della Fiorentina. Del resto con la viola è stato solamente una comparsa: 5 presenze e 1 assist nella stagione 2018-2019, poi il prestito allo Sparta Praga che nel luglio 2021 decide di acquistarlo per 2.50 milioni fino all’arrivo al Feyenoord nell’estate del 2022 per 8.3 milioni di euro. Nato come terzino sinistro poi dirottato al centro della difesa ha una crescita incredibile che gli consente di essere fondamentale nello scacchiere di Slot ma anche nella nazionale slovacca, allenata dall’attuale tecnico del Napoli Calzona, che potrebbe avere quindi un ruolo rilevante nell’operazione. Quest’ultima risulta tuttavia non facile vista la valutazione che ne fa il Feyenoord, circa 25 milioni, comunque meno del valore di mercato secondo Transfermarkt(35 milioni).



BOMBER IN ASCESA - Il nome di Santiago Gimenez non è certo nuovo sul taccuino dei grandi club; del resto i suoi numeri sono impressionanti. Con ogni probabilità Victor Osimhen dovrebbe lasciare Napoli in estate a fronte di un’offerta da capogiro, chiaro quindi che la sua eventuale partenza lascerebbe una lacuna non indifferente , che andrebbe assolutamente colmata. In quest’ottica uno dei papabili profili è proprio quello del messicano. In pochi possono vantare la freddezza sotto porta del bomber classe 1999, ormai in ascesa nel panorama europeo. In Eredivisie in 25 presenze ha realizzato 21 reti e 4 assist, per riassumere: con lui in campo si parte 1-0. La valutazione che ne faranno i biancorossi sarà inevitabilmente elevata ma il Napoli ha la potenza economica per “sferrare l’attacco” al 9 messicano, specialmente nel caso in cui partisse il bomber nigeriano.