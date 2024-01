Quanto costa il riscatto di Dendoncker al Napoli

Un po’ a sorpresa, il Napoli ha chiuso il rinforzo a centrocampo: si tratta di, classe ‘95 in arrivo dall’Aston Villa dove nell’ultimo anno e mezzo non è riuscito a dimostrare tutte le sue qualità.- Nazionale belga, Dendoncker a. I dirigenti azzurri hanno fatto un lavoro sotto traccia lavorando in gran segreto per chiudere la trattativa, l’Aston Villa l’aveva preso per 15 milioni dal Wolverhampton l’ultimo giorno del mercato estivo 2022.- Con i Wolves non aveva fatto male, poi all’Aston Villa non ha trovato molto spazio e anche in questa prima parte di stagione è stato spesso fuori nelle scelte di Emery., il giorno di Santo Stefano ha segnato anche un gol contro il Manchester United in una delle poche partite in cui è partito titolare.