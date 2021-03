Il Napoli nella prossima sessione di mercato inevitabilmente interverrà nel reparto difensivo. Maksimovic è in scadenza e il suo contratto quasi certamente non sarà rinnovato. Koulibaly potrebbe finire sulla lista delle cessioni e in quel caso servirebbe un doppio rinforzo tra i centrali.



Sono due i nomi sul taccuino di Giuntoli. Secondo quanto riportato da Repubblica c'è Milenkovic della Fiorentina: il difensore serbo è intenzionato a lasciare Firenze per un salto di qualità e il Napoli lo segue da un anno. C'è anche Marcos Senesi nella lista azzurra: il giocatore del Feyenoord è intrigato da un'esperienza in Italia, si trasferirebbe di corsa ai piedi del Vesuvio.