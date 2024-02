Napoli, occhio al giallo in casa Barcellona: i catalani hanno 3 diffidati. Con un giallo saltano il ritorno

Napoli-Barcellona al Maradona apre il doppio confronto tra partenopei e catalani che si giocheranno il passaggio ai quarti di finale di Champions League. Per gli azzurri c'è da registrare l'esordio in panchina di Francesco Calzona, l'ex vice di Sarri e Spalletti, che prende il posto di Mazzarri e dovrà traghettare i suoi fino a giugno, sperando di fare meglio del predecessore e di Garcia.



DIFFIDATI - In casa Barcellona invece recuperato Joao Felix, mentre è ancora ai box Ferran Torres (che non ha viaggiato con la squadra a Napoli). I due sono tra i diffidati della squadra di Xavi. Il portoghese, come lo spagnolo, Sergi Roberto e Ronald Araujo, dovesse prendere un ulteriore ammonizione, salterebbe il match successivo.