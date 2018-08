Spuntata la casella esterno difensivo con l’acquisto di Malcuit, il Napoli ha una priorità: regalare a Carlo Ancelotti un portiere di esperienza, in cui riporre fiducia fino al ritorno in campo di Alex Meret. Il prescelto, e da tempo, è Guillermo Ochoa. Ma nelle ultime ore è si è fatto largo anche David Ospina.



IL PRESCELTO - Ochoa è l’uomo giusto al momento giusto. Il primo nome sulla lista del ds Giuntoli, che da settimane ha allacciato i contatti con il suo entourage e con lo Standard Liegi. L’accordo con il messicano è stato trovato da tempo, ma manca un’intesa con il club belga. Il problema è legato alla formula dell’affare: il Napoli spinge per un prestito secco con diritto di riscatto, mentre lo Standard pretende un obbligo di acquisto. Il portiere ha una clausola rescissoria da 3,5 milioni di euro, che gli azzurri però non intendono pagare. Il motivo è legato ad Alex Meret. I partenopei hanno investito, e tanto, sul classe ’97. Vogliono puntarci, e valorizzarlo. Così, quando quest’ultimo rientrerà dall’infortunio alla mano, Ochoa avrebbe un ruolo secondario, da chioccia. Una funzione che si esaurirebbe a fine stagione. Per questo non vogliono avere alcun obbligo di acquisto a fine anno.



ALTERNATIVA COLOMBIANA - Un estremo difensore con (tanta) esperienza internazionale, che si accontenti di fare il secondo. Questo potrebbe essere David Ospina: classe '88, titolare della nazionale colombiana, Un'alternativa valida, che sta vedendo crescere nelle ultime ore la sue quotazioni. I contatti con l'Arsenal e con gli agenti del giocatore sono stati allacciati. Ma anche in questo caso c'è distanza sulla formula: il Napoli lo prenderebbe in prestito, i Gunners lo cederebbero solo a titolo definitivo. Discorso aperto, ma il preferito resta Ochoa. Decisiva potrebbe dunque divenire la volontà del giocatore, che sta forzando la mando allo Standard pur di vestire l'azzurro.