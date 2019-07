La Roma fa sul serio per Elseid Hysaj. Il terzino albanese è in uscita dal Napoli e secondo Il Mattino è il ds Petrachi il più interessato a presentare un'offerta ad Aurelio De Laurentiis per acquistarlo. L'allenatore giallorosso Fonseca, ha già contattato telefonicamente il terzino per sondare la disponibilità a trasferirsi a Roma. Sul giocatore c'è anche l'interesse, molto più freddo, della Juventus.