Il terzino sinistro uruguayano del Napoli Mathias Olivera ha parlato a Radio Kiss Kiss:



"Sono molto contento per come sto andando io e la squadra. Sto crescendo e imparando tanto e continuo a lavorare per migliorare sempre".



ITALIA VS SPAGNA - "Non ci sono molte differenze, c'è molta tattica, si gioca molto di più il pallone. Io mi sto adattando con un minutaggio sempre più alto".



CHAMPIONS - "Belle emozioni, era un sogno, volevo giocarla, me la sto godendo alla grandissima anche per i risultati che stiamo ottenendo".



CAVANI - "In amichevole ho chiacchierato con Cavani che mi ha raccontato cose su città, club e squadra. Da quando sono arrivato ho parlato di meno con lui. Le sue chiacchierate mi hanno aiutato molto".