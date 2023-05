Il Napoli campione d'Italia rischia di perdere Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano è volato a Parigi insieme al suo agente Calenda, riaccendendo le voci di mercato sull'interesse del Paris Saint-Germain. Ma non solo, infatti per il capocannoniere della Serie A c'è la fila in Inghilterra, dove il Manchester United è in vantaggio su Chelsea, Newcastle ed Everton.



IL PREZZO - Il presidente Aurelio De Laurentiis fissa la base d'asta in 160 milioni di euro. Sempre secondo Il Mattino, i club acquirenti sono in grado di offrire a Osimhen un ingaggio da 10 milioni di euro netti all'anno: più del doppio rispetto al suo attuale stipendio a Napoli da 4,5 milioni di euro netti a stagione. Per il suo futuro saranno decisivi i prossimi 60 giorni.