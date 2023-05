Dopo la vittoria dello Scudetto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha parlato ai microfoni della Rai: "Un aggettivo per questo Scudetto è meraviglioso, ci vorrebbe Modugno. La nostra è stata una questione di perseveranza, una vittoria contro il sistema. Il sistema blocca il calcio italiano e vincere è più difficile. Spero che Spalletti abbia ragione quando dice che questo Scudetto può cambiare il calcio italiano. E spero che i miei colleghi capiscano. I tifosi sugli spalti sono la cosa più importante, anche di quello che succede in campo. Durante la pandemia con gli stadi vuoti si sentiva solo Gattuso, sembrava un acquario. Adesso non dobbiamo fermarci, ma continuare con i nostri protagonisti. Gli scontenti non li tratterremo a forza. Kvara e Osimhen non si muovono".