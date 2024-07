Getty Images

“Ci sono degli accordi precedenti e io ho accettato”, sembrano molto chiare le parole di Antoniosu Victordurante la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del. L’attaccante nigeriano sembra ormai certo di lasciare il club campano durante la sessione di calciomercato estivo, con nelle ultime ore un grande salto in avanti dell’, pronto a pagare la clausola rescissoria del calciatore. Anche per i bookmaker il futuro di Osimhen sarà in Arabia Saudita, possibilità offerta a 3 dagli esperti, in lieve vantaggio su un approdo in Premier League: susi gioca 3,50 il trasferimento all’Arsenal, stessa quota di un approdo al Chelsea. Leggermente più attardato il PSG, alle prese con la sostituzione di Kylian Mbappé, mentre sale a 7,50 il Manchester United. Pressoché impossibile che Osimhen resti in Serie A, con Juventus, Inter e Milan fissate a 50 volte la posta.