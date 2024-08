Napoli, Osimhen apre all'Al Ahli: decisiva la clausola. Conferma in Arabia: "Offerta accettata"

è finalmente è arrivato e diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Napoli, ma ora quello che rimane da risolvere è il caso relativo ache resta in uscita e la cui destinazione finale è sempre più vicina a concretizzarsi. E, dopo un'estate di contatti e proposte più o meno concrete con ile con ilin queste ore a convincere il club è stato, club dell'Arabia Saudita.Vi abbiamo raccontato in mattinata che il club arabo ha fatto uno scatto importante per abbattere le resistenze del giocatore, da sempre poco propenso a trasferirsi in Arabia.ma a fare la differenza è stato l'inserimento di unaNon la cifra della clausola rescissoria da 130 milioni di euro, ma comunque una cifra importante e superiore rispetto a quanto proposto dal Chelsea e mai prospettato anche dal PSG che aveva trattato solo con il giocatore.E nel pomeriggio Osimhen ha finalmente aperto all'Al Ahli al punto che il quotidiano di Riyad: "ArriyaDiyah" ha confermato che Osimhen ha comunicato alla dirigenza del club arabo che ha accettato l'offerta.