Il difficile 'no' all'Arabia Saudita e l'occhio ancora una volta strizzato alla Premier League.dice tutto senza filtri, l'attaccante delè intervenuto a 'Obi One Podcast', il podcast dell'ex calciatore nigeriano, e ha raccontato il corteggiamento dell'in estate: "Quello che è stato detto è vero. Devo essere sincero, non avevo mai pensato di andarmene l'estate scorsa perché il Napoli voleva trattenermi, ma quando è arrivata l’offerta dell’Arabia Saudita, un'offerta enorme, è stato difficile rifiutare. Ho parlato con il Napoli e ho deciso di restare. È stato pazzesco... Più dicevo di no, più aumentavano l'offerta economica. Mi avrebbe cambiato la vita, loro non si sono mai arresi. Ma io ho detto: no ragazzi, io resto. Se adesso voglio continuare a giocare in Europa? Ma certo. Ho avuto dei colloqui ad agosto, per me era una decisione enorme da prendere. Ho parlato col Napoli e abbiamo deciso insieme d rifiutare. Non volevo che la gente pensasse che volessi andarmene. E' stata una decisione positiva per la mia carriera.".- Siparietto poi con Obi Mikel, che chiama Osimhen a Londra: "Te lo dico, sarò l'agente che medierà quell'accordo. Mi assicurerò che accada. Siamo alla disperata ricerca di qualcuno come te, da quandoha lasciato il club".- E Osimhen non chiude assolutamente a un futuro in Premier League: "Non ho un club di Premier preferito,. Molti miei amici sono tifosi del Chelsea, pochi del Man United. La Premier è il campionato più apprezzato da ogni giocatore africano, è un grandissimo campionato".