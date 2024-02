Napoli: Osimhen esce zoppicando, il punto. E domenica prossima c'è la Juventus

Redazione CM

Un gol che mancava da metà dicembre, proprio contro il Cagliari, ma che non è sufficiente al Napoli per lasciare la Sardegna con i tre punti. Non è bastato il secondo centro di Victor Osimhen in pochi giorni, dopo quello al Barcellona, per battere la squadra di Ranieri, che nel finale ha trovato il pareggio con Zito Luvumbo. E le notizie negative, per Calzona, potrebbero non finire qui: nelle prossime ore sarà valutato proprio l'attaccante nigeriano, che è uscito zoppicando all'85', sostituito da Simeone. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com dovrebbe trattarsi di semplice stanchezza, ma l'allarme è suonato. Dopo il match contro il Sassuolo del 28 febbraio, recupero della sfida rimandata per l'impegno in Supercoppa, il 3 marzo al Maradona arriva la Juventus.