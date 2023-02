Il Napoli può tirare un sospiro di sollievo per Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano era uscito dal campo a 6 minuti dalla fine di Sassuolo-Napoli tenendosi la parte posteriore della coscia destra. Fin dalla sua uscita, i tifosi partenopei si sono allarmati per le condizioni fisiche del proprio bomber. Le prime indiscrezioni provenienti dagli spogliatoi del Mapei Stadium però parlavano solo di un crampo, scartando l'opzione di un problema muscolare che lo avrebbe messo ai box per la gara di Champions League di martedì.



Lo stesso Osimhen però ha tranquillizzato i suoi tifosi. Lo ha fatto rispondendo a un tweet e confermando le sue buone condizioni: “Niente di preoccupante, sto bene”, ha scritto il nigeriano.