Kvara best player in the league so far.

RESPECT — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) February 17, 2023

in ogni gara il sigillo da parte loro oramai è assicurato. Contro il Sassuolo apre le marcature il georgiano, con una cavalcata palla al piede da centrocampo fino ad arrivare al limite dove infila in buca d'angolo. Raddoppia (e chiude) il solito, devastante, centravanti nigeriano che calcia da posizione impensabile e Consigli viene sorpreso sul suo palo.. È primato, perché mai nessuno nella storia del Napoli ci era riuscito,Non è l'unico record che l'attuale numero 9 del Napoli vuole battere, perché di questo passo può fare addirittura meglio del Pipita nel 2016 quando fece 36 gol. Osimhen è a quota 18, mancano quindici partite e considerando questa media realizzativa è facile pensare che possa arrivare a quel record che detengono Higuain e Immobile.- Eppure un bel po' di apprensione ieri a pochi minuti dalla fine c'è stata. Perchéin seguito ad uno dei suoi soliti scatti a rincorsa degli avversariTanta preoccupazione nell'immediato, considerando che martedì ci saranno gli ottavi di finale d'andata di Champions, a Francoforte contro l'Eintracht. Allarme che dovrebbe essere rientrato, però, perché, compagni e staff medico che lo ha prontamente visitato. Ha fatto lo stesso anche sui social quando un tifoso scriveva fosse uscito zoppicando e tenendosi la gamba. Dunque, pronta la risposta del centravanti ex Lille:Parole che tranquillizzano i tifosi che hanno bisogno di vedere in campo tra tre giorni il capocannoniere della Serie A.