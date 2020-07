Pista caldissima quella che porterebbe Victor Osimhen a Napoli. Il giocatore è sempre più vicino a vestire la maglia azzurra, in un'operazione di circa 60 milioni da versare nelle casse del Lille, mentre il calciatore percepirà un ingaggio vicino ai 4 milioni di euro.



A quanto pare Osimhen avrebbe già scelto il nuovo numero di maglia. Non la 7 indossata al Lille, bensì la numero 9 (attualmente di Llorente). Da Savoldi a Vinicio, passando per Careca e Giordano. Questi alcuni dei grandi attaccanti che hanno vestito ila 9 partenopea. L'ultimo grande bomber è stato Gonzalo Higuain. Nonostante sia notoriamente "core 'ngrato" per il suo passaggio alla Juventus quasi in silenzio, ha scritto la storia con la maglia del Napoli con il record di 36 gol in Serie A in una sola stagione.



Ora tocca ad Osimhen raccogliere quest'eredità pesante, ma il ragazzo non sembra temere le sfide e presto potrebbe diventare il nuovo centravanti azzurro.