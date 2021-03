Victor Osimhen ieri è sceso in campo con la sua Nigeria per affrontare Benin. L'attaccante del Napoli e i suoi compagni hanno vinto di misura. Lo stesso Osimhen nel post partita ha rilasciato un'intervista ai microfoni di OmaSportsTV. Queste le sue parole:



"La squadra ha fatto abbastanza bene, sono felice di aver fatto una buona prestazione. Un giocatore giovane come me non ha bisogno di molte motivazioni, continuerò ad allenarmi duramente sia per il club che per la Nazionale e vedremo come andrà il mio futuro. Paragone con Rashidi Yekini? Non c'è, io penso solo a me e voglio continuare a fare bene. Ora abbiamo una partita contro la Siria in Nigeria. Ho ancora molto da dare alla Nazionale, non hanno ancora visto niente".