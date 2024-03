Napoli, Osimhen rientra in gruppo. Nessuna novità su Kvaratskhelia

Buone notizie per ilin vista della sfida con l'alla ripresa del campionato (anticipo della 30esima giornata di Serie A:recupera pezzi.- L'aggiornamento più importante di giornata arriva su: l'attaccante nigeriano è tornato in gruppo dopo i problemi delle scorse settimane. Tornati dagli impegni con le nazionali Lobotka, Zielinski e Cajuste.- Non ci sono aggiornamenti invece sulle condizioni diche, durante la finale degli spareggi che ha regalato alla Georgia la storica qualificazione all'Europeo, ha accusato un problema all'inguine della coscia sinistra.

"Il Napoli si è allenato questo pomeriggio all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 2 dove ha iniziato la sessione con attivazione e seduta finalizzata al possesso palla. Successivamente il gruppo è stato impegnato in lavoro tecnico tattico e partitina finale.Osimhen si è allenato in gruppo. Lobotka, Cajuste e Zielinski sono rientrati dagli impegni con le Nazionali e hanno svolto lavoro di scarico. Piacevole e gradita visita oggi all'SSCN Konami Training Center di Fabio Fognini che ha salutato mister Calzona e i calciatori azzurri".