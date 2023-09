. Balzano all'occhio i risultati poco incoraggianti raccolti in campionato, perché sono appena 8 i punti nelle prime 5 gare di campionato, numeri che non vanno d'accordo con chi poco più di tre mesi fa vinceva lo scudetto.- Problemi che non si limitano ai risultati ma c'è di più, come l'episodio spiacevole nella serata di ieri: al minuto 86 di Bologna-Napoli, sullo 0-0,visibilmente contrariato, con ampi gestie che sarebbe stato meglio giocare con il doppio centravanti (lui e Simeone). Una volta arrivato in panchina ha poi gettato a terra un giubbotto. Una reazione che non è passata certamente inosservata alle telecamere, ai tifosi, a tutti. Garcia ha parlato alla stampa della necessità di avere un certo tipo di comportamento ma senza voler approfondire ciò che si sono detti i due. La vecchia legge del calcio deve restare: ciò che si dice nello spogliatoio resta all'interno dello spogliatoio.- Quello di Osimhen è un gesto dettato dalla stizza del momento, dal rigore fallito, dal punteggio e dall'impossibilità di aiutare i compagni. Ma la decisione dell'allenatore va sempre rispettata e lui lo sa. Per questoalla ripresa degli allenamenti a Castel Volturno, c'è stato modo di confrontarsi nuovamente su quanto accaduto,. Nessuno strascico, tutto rientrato e si torna a lavorare con decisione, insieme, verso il prossimo obiettivo: mercoledì al Maradona arriverà l'Udinese, il Napoli non vince da 3 partite in campionato e Osimhen ha bisogno di ritrovare il gol.