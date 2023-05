Il grande protagonista, il trascinatore verso il terzo scudetto del Napoli. Victor Osimhen racconta a DAZN.



Quando avete capito di poter vincere questo Scudetto? "Quando abbiamo vinto in casa della Roma. Sono una squadra forte e abbiamo lottato fino in fondo, lì abbiamo realizzato di avere i numeri per vincere questo Scudetto, grazie anche alla mentalità del gruppo".