Ha fatto il giro del web la foto mostrata da Victor Osimhen di una ragazza africana che con una sola gamba aveva un cesto in testa con all'interno delle bottiglie d'acqua da vendere. L'attaccante del Napoli ha lanciato questo messaggio sui social: "È molto scoraggiante e allo stesso tempo una grande motivazione. Ogni informazione utile su come posso trovare questa ragazza, per piacere non esitate a inviare un messaggio in direct".



Arrivano buone notizie, direttamente dallo stesso Osimhen: "Trovata. Grazie a tutti che avete mostrato preoccupazione per la sua situazione. Dio vi benedica tutti".