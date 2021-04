Voluto fortemente da Gennaro, Victorè stato protagonista di una stagione sfortunata a, tra infortuni e covid. 5 gol in campionato, il nigeriano può diventare una carta importante in questa volata finale per la Champions, dalla quale dipenderanno anche le future scelte di mercato dei partenopei.Il futuro di, però, non è in dubbio. Queste le parole dell'agente, William, a Radio Kiss Kiss: "Ora sta bene di testa, è molto concentrato e quando sta bene con la testa chiaramente ne risente anche il campo e le giocate sul terreno di gioco. Spero che non si fermi più con i gol, si sta allenando al massimo. Il rapporto con Dries Mertens, ma in generale con tutti i compagni di squadra è un rapporto buono. Vive bene, aspetta il suo momento quando viene messo inizialmente in panchina, poi come tutti i giocatori professionisti vorrebbe giocare dall’inizio tutte le partite ma lui è un uomo squadra.. Ha un buonissimo rapporto, anzi un ottimo rapporto con Rinofatto di rispetto reciproco. Non sta pensando in questo momento a quale potrà essere il futuro dell’allenatore perché in questo momento sono tutti concentrati verso l’unico obiettivo reale stagionale che chiaramente è quello della qualificazione in Champions League.. Poi si sa che è questo il destino degli allenatori, vanno e vengono. Per quanto riguarda Victor, lui ha tanti anni di contratto che lo legano al Napoli e dunque resterà certamente"