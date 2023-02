Quando lasci il campo nei minuti finali e il tuo allenatore, che si chiama Luciano Spalletti (e ha avuto a che fare con grandi campioni), ti guarda dritto negli occhi e ti dedica un applauso interminabile, allora vuol dire che stai facendo qualcosa di veramente importante. E tu seiche domina il campionato con il Napoli volando verso il titolo di capocannoniere e verso il terzo scudetto del club.al 45' e durante la sostituzione, perché sa di aver avuto altre occasioni ghiotte per aumentare il proprio bottino e per mettere prima in cassaforte la partita. Non solo, perché nello spogliatoio, ricorda a tutti che su quel campo, appena dieci mesi prima, si materializzava una clamorosa disfatta nonostante un doppio vantaggio iniziale.- Osimhen è questo, ma resta anche quel ragazzo che ha sempre avuto DidierUna grande gioia per Victor, che non ha intenzione di fermarsi. Fino a qualche tempo fa si iniziava a parlare di un paragone Osimhen-Drogba, però l'accostamento pesava troppo e si tendeva a sminuire. Oggi metterli vicini non è un'esagerazione: numeri alla mano il bomber del Napoli non ha nulla da invidiare.Da lì l'esplosione, come è noto a tutti, oltre 50 gol in due annate fino a diventare il campione di livello mondiale che ricordiamo. Osimhen però ha margini di crescita enormi e nel frattempo straccia ogni record.- Con il gol contro l'Empoli,. Numeri da capogiro che lo portano a inseguire gli ancora lontani Batistuta, Quagliarella e Cristiano Ronaldo, tutti e tre a segno per 11 partite di fila. È, però, il secondo più giovane di sempre in Serie A, dopo Roberto Muzzi, ad arrivare a quota 8.Considerando i quattro principali campionati, infatti, c'è il norvegese che ha fatto meglio con 27 gol segnati in Premier e nessun altro. Ma il fenomeno del Manchester City in questi primi due mesi del 2023 è stato superato proprio dal "napoletano":. Porsi limiti non è da lui e adesso guarda avanti. Da affrontare ora c'è la Lazio, ma con una squadra che va a questo ritmo e un bomber di razza che la mette dentro in ogni partitaDi certo in estate assisteremo ad una vera e propria asta per i gioielli del Napoli, Osimhen in testa. Ma guardando ai numeri, alla fiducia e al distacco che c'è tra questa squadra e le altre,Il dio denaro può molto, maè un presidente "forte" sotto questo punto di vista e sognare di aprire un ciclo con il nigeriano e Kvaratskhelia non costa nulla. Al contrario di quanto costano loro...