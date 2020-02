Diversi cambi nell'undici iniziale per Gennaro Gattuso nelle ultime sfide, tra campionato e Coppa Italia. Alcune scelte sono state costrette per problemi fisici (su tutti di Koulibaly e Insigne).



Ma sembra essersi aggiunto un altro calciatore alla lista di infortunati. Nelle ultime due gare spazio a David Ospina tra i pali. A quanto pare nessuna scelta tecnica per quanto riguarda l'esclusione di Meret. Secondo quanto riportato da gonfialarete.com, il portiere ex Udinese e Spal soffrirebbe di una piccola lesione all'addominale obliquo. Lesione che presenta anche del versamento e quindi da non considerare banale.