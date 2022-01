Il Napoli recupera David Ospina. Questo il report dell'allenamento odierno: "Seduta mattutina per il Napoli all'SSC Napoli Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro la Salernitana in programma allo Stadio Maradona domenica alle ore 15 per la 23esima giornata di Serie A. La squadra si è allenata sul campo 2 iniziando la sessione con torello e lavoro tecnico tattico. Di seguito partitina a campo ridotto. Ospina ha lavorato in gruppo".