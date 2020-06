David Ospina, portiere del Napoli, parla a Blu Radio del suo futuro: "Ho un contratto, ci sono situazioni da chiarire, ma per ora cerco di fare le cose per bene, approfittando delle opportunità. Vedremo cosa accadrà alla fine della stagione e tireremo le somme. James Rodriguez? Ho un'ottimo rapporto con lui, ma penso che sia un giocatore maturo, che sa cosa vuole e prenderà la decisione migliore per la sua carriera".



SUL RITORNO IN PATRIA - "Tornare, un giorno, all'Atletico Nacional? Questo è un obiettivo che vorrei perseguire, arriverà quel momento di ritornare, ma ora ho un contratto con il Napoli".