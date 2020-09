David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato ai microfoni della radio ufficiale, Radio Kiss Kiss Napoli. Queste le parole dell'estremo difensore colombiano:



CAMPIONATO - "​È sempre importantissimo partire con una vittoria. Questo ci dà fiducia. Iniziare così è bellissimo. Abbiamo fatto una buona preparazione, siamo pronti sia col 4-3-3 sia cambiando in corso di partita. Penso che abbiamo i giocatori giusti per fare un bel campionato".



OSIMHEN - "È un ragazzo tranquillissimo. Sappiamo che ci può dare tanto. Ha grande velocità, grande potenza e per noi è importante avere un calciatore così".



MANOLAS-KOULIBALY - "Avere difensori così forti davanti è importante. Lavoriamo per tenere la porta inviolata perché poi davanti abbiamo calciatori capaci di risolvere la partita. Dobbiamo pensare di vincere ogni partita perché abbiamo i giocatori per poterlo fare".



MERET - "Il rapporto è buonissimo. C’è grande amicizia ed io sono qui anche per aiutarlo. Per l’Italia è importante avere un portiere come Alex".



NAPOLI-GENOA - "Il primo obiettivo è tornare in Champions League e poi lottare per il campionato. Dobbiamo pensare sempre alla prossima partita e quindi ora al Genoa. Loro hanno buoni calciatori, hanno cominciato bene. Le vittorie generano altre vittorie. Noi dobbiamo concludere al meglio questa settimana per chiuderla portando domenica tre punti a casa".



NAPOLI - "Mi piace molto la città, anche la mia famiglia qui è felice. Mi sento a casa, come se stessi in Colombia e questo per noi è bello".