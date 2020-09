Il fratello di Victor Osimhen, Andrew, parla a 'Calcio Napoli 24 Live' su CalcioNapoli24 TV: "Victor è molto felice dell'esordio, ma serviranno altre prove per confermare quanto di buono è stato fatto. Nel prossimo match vuole essere titolare ma la sua priorità è che vinca la squadra e si possa vincere lo scudetto. Napoli? Impatto positivo con la città, non se lo aspettava: è contento. Gattuso? Lo aveva conosciuto prima della firma e ha accettato anche per la sua presenza. San Paolo? Un tempio ma vuole fare gol in tutti i campi: non sente la pressione. 4-2-3-1? Si adatterà al discorso tattico di Gattuso: i momenti saranno diversi durante la stagione, si farà trovare pronto in ogni caso".