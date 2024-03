Napoli, osservatori in Turchia per il nuovo Zielinski: piace Szymański, ecco quanto costa

Daniele Longo

Serviva una vittoria importante con una rivale storica come la Juventus per riaccendere l’entusiasmo in casa Napoli. Il 2-1 rifilato ieri sera alla Vecchia Signora è la prova tangibile di come Osimhen e compagni stiano iniziando ad assimilare le idee di Calzona, l’obiettivo è quello di iniziare un nuovo corso dopo gli errori commessi nei mesi scorsi. Una nuova epoca che si aprirà con l’addio di Zielinski che passerà all’Inter a parametro zero e che potrebbe trovare in Sebastian Szymański il sostituto ideale.



NUMERI DA NAPOLI- Szymański è il leader tecnico del Fenerbahce. Un centrocampista offensivo che sa giocare sia da mezzala che da trequartista. E segna come un attaccante: 9 gol in campionato ai quali vanno aggiunti a referto altrettanti assist. Compagno di nazionale con la Polonia di Zielinski, Sebastian é a conoscenza dell’interesse del Napoli che ha mandato degli osservatori per seguirlo da vicino nell’ultima partita vinta dai gialloneri sul campo dell’Hatayspor.



VALE 25 MILIONI- Il Fenerbahce, per assicurarsi le prestazioni di Szymański la scorsa estate, ha versato ben 9,75 milioni di euro nelle casse del Fenerbahce. Ora il valore del trequartista polacco si aggira sui 25 milioni di euro. Una valutazione importante, il Napoli è avvisato.