Il mercato è in piena attività. In casa Napoli ci sono diversi movimenti da fare, tra entrate e uscite. Chiaramente la priorità è affondare il colpo su difensore e centrocampista, ma occhio anche alle cessioni che ci saranno.



Tra cui potrebbe esserci quella di Ounas. L'esterno algerino ha estimatori in Serie A. Infatti, stando a quanto scrive Il Mattino ci sarebbero tre squadre sul giocatore del Napoli: piace a Bologna, Lecce e Salernitana.