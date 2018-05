Joao Santos, procuratore del centrocampista del Napoli Jorginho, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC: "Liverpool e Manchester City su Jorginho? Diverse squadre, anche Arsenal e Chelsea hanno chiesto informazioni su Jorginho, ma non so cosa voglia fare il Napoli. Se vogliono Jorginho, devono parlare col Napoli perché Jorginho ha ancora 2 anni di contratto col club azzurro. Sono in Brasile da una settimana e nessuno del club azzurro mi ha chiamato per avviare una trattativa. Sia Liverpool che Manchester City sono interessate a Jorginho e mi hanno chiamato, ma voglio ribadire che non c’è trattativa perché toccherà al Napoli aprire una trattativa con loro. D’altronde, io non posso trovare un accordo con un club diverso se il Napoli non apre alla trattativa. Non sarebbe un problema trovare un accordo con squadre inglesi di questo livello, ma questo non vuol dire che abbiamo trovato già un accordo".