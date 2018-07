Amin Younes è, finalmente, un nuovo giocatore del Napoli. Dopo la fuga di gennaio, con il ritorno all'Ajax, ora è a tutti gli effetti un giocatore del club partenopeo. Questo il tweet del tedesco: "Sono felice di essere in Italia adesso. Ho avuto delle belle conversazione con il mio nuovo allenatore e con il club questa settimana. La mia riabilitazione sta andando bene e spero di tornare in campo il prima possibile. Gli ultimi non sono stati mesi facili, voglio ringraziare l'Ajax e i tifosi per il tempo passato assieme".