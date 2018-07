Può essere la giornata delle cessioni in casa Napoli, come scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Oggi dovrebbe definirsi il passaggio di Luigi Sepe al Parma. L’accordo tra i due club è stato raggiunto, mancano alcuni dettagli che verranno sistemati in giornata. A Napoli dovrebbe trasferirsi Pierluigi Frattali, 32 anni, che andrebbe a completare la rosa dei portieri: sarebbe il terzo, dopo Meret e Karnezis. Roberto Insigne s’è deciso ad accettare la proposta del Benevento, mentre Ciciretti è molto vicino al Genoa: trattativa alle battute finali.