Quello di questa estate è un mercato molto particolare e le squadre devono muoversi in anticipo per non farsi trovare impreparate con l'inizio della prossima stagione che avverrà dopo un solo mese dalla chiusura di quella corrente.



Il Napoli è forte su due giocatori del Lille, ovvero Victor Osimhen e Gabriel Magalhaes. Per quanto riguarda il difensore, sembrano esserci importanti novità. Uno degli agenti di Gabriel sarebbe infatti a Napoli da ieri, alloggiando a Posillipo. La sua presenza in città potrebbe essere significativa per l'accelerata della trattativa. Lo riporta la redazione di gonfialarete.com.