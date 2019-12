Lorenzo Insigne vuole riprendersi il Napoli. L'attaccante ha stretto un patto con il nuovo allenatore Gattuso per riportare insieme la squadra in alto. A gennaio ci sono quattro sfide molto importanti in campionato contro Inter, Lazio, Fiorentina e Juventus. Intanto, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il presidente De Laurentiis non ha mai preso in considerazione l'ipotesi di sacrificarlo sul mercato in uscita.