Pawel Zielinski, fratello di Piotr, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Crc parlando del futuro del giocatore azzurro.



Queste le sue dichiarazioni: "Nel finale di stagione al Napoli è mancata esperienza, per la Juventus vincere è una cosa normalissima, gli azzurri non sono riusciti a battere loro stessi e a tenere a bada le loro emozioni. Piotr in questo momento pensa solo al mondiale, di Ancelotti non abbiamo ancora parlato, ma senza dubbio è un grande allenatore. Futuro? A Piotr piacciono la squadra e la città, il prossimo anno non vuole più essere il 12° uomo, vuole giocare sempre per crescere e diventare protagonista. Sogna di riportare lo Scudetto a Napoli".