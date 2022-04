Il Messaggero analizza la stagione di Luis Alberto, raccontando che nel futuro dello spagnolo potrebbe esserci un trasferimento al Napoli: De Laurentiis vorrebbe inserire Petagna come contropartita, ma i biancocelesti preferiscono non fare scambi e incassare solo cash, per poi provare a prendere uno tra Pinamonti e Caputo come vice Immobile.