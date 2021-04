Gennaro Gattuso non farà marcia indietro e per questo il Napoli si sta guardando attorno per il prossimo anno alla ricerca di un allenatore che non chieda stravolgimenti nell'attuale rosa. Per questo, secondo il Corriere dello Sport, resta forte la candidatura di Luciano Spalletti (corteggiato anche dalla Fiorentina ndr.) che si libererà dal contratto con l'Inter e che con il suo 4-2-3-1 ricalcherebbe in toto gli schemi adottati da Gattuso in stagione.