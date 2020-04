Fra Kalidou Koulibaly e il Napoli è ancora tutto fermo per quanto riguarda il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2023. Il mercato al momento è bloccato dall'emergenza coronavirus, ma è probabile che alla fine dell'estate il club azzurro, diversamente dalle scorse sessioni di mercato, possa ascoltare offerte per il classe 1991 senegalese.