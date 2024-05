Napoli, per la porta c'è Skorupski. E il Bologna pensa a Meret

Il portiere del Napoli ha un contratto che lo lega al club partenopeo fino al 2025. In questi giorni Andrea Pastorello, fratello di Federico e membro dell'entourage dello stesso Meret, è stato a Castel Volturno per incontrare Manna. Sul piatto ci sono i discorsi legati al destino dell'estremo difensore azzurro. Che è reduce da un'annata importante come quella precedente, in cui ha contribuito alla vittoria dello scudetto, e quella che si sta concludendo, dove invece è stato fortemente criticato per il rendimento deludente.

- Èche vedrebbe interessato il reparto dei portieri, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.che valuta di inserire tra i pali un profilo con esperienza in Champions. A quel punto il Napoli tenterebbeai piedi del Vesuvio. L'estremo difensore polacco è di certa affidabilità e darebbe una mano alla crescita di Caprile.