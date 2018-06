Secondo La Repubblica, per il ruolo di portiere, il Napoli punta su Areola: "Accontentare Carlo Ancelotti. È il diktat del Napoli per quanto riguarda la scelta del portiere che raccoglierà l’eredità di Pepe Reina. Il ballottaggio tra Leno e Rui Patricio, al momento, si è risolto con un nulla di fatto. Il Napoli sta valutando altre opzioni proprio su indicazione del suo allenatore. In cima alla lista c’è Alphonse Areola, il 25enne del Psg che Ancelotti ha visto crescere quando era a Parigi. Una scintilla rimasta intatta a distanza di anni tanto che il Napoli ha chiesto ufficialmente al club francese la disponibilità a trattare. La risposta non è stata negativa. Il Psg ha dato il via libera anche se per il momento è tutto in stand- by. La vicenda Areola, infatti, si interseca con quella di Gigi Buffon. Il presidente dei transalpini, Nasser Al- Khelaifi, vorrebbe affidare alla leggenda della Juve la porta della sua squadra per tentare l’assalto alla Champions League, tra l’altro l’unico trofeo che manca nella collezione di Buffon. A quel punto Areola perderebbe suo malgrado la maglia da titolare. Per questo motivo non ha ancora rinnovato il contratto (scadenza 2019) e si sta guardando intorno. La trattativa non è facile. Areola piace pure alla Roma (che sta cedendo Alisson al Real Madrid), ma il Napoli non vuole perdere l’occasione ed è pronto ad offrire una cifra importante sui 20 milioni di euro per garantirsi un portiere giovane e allo stesso tempo affidabile, la miscela preferita di Aurelio De Laurentiis che – per il momento – non ha preso in considerazione altre ipotesi".